ਸਿਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 4:14 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਅੱਜ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਆਨ ਗਿਲੇਸਪੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਆਨ ਗਿਲੇਸਪੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜੋਹਰ, ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਤ ਪਾਠਕ, ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਅਧੀਨ ਇਆਨ ਗਿਲੇਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਤੇ ਗਿਲੇਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਰਲੱਭ, ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਾਥ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

