ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ, ਸਾਈਕੋ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' 27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 3, 2026 at 1:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2' ਵਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਨੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', 'ਸਿੰਘ ਵਰਸਿਸ ਕੌਰ 2' , 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
