'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ ਪਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 1:23 PM IST
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 4: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ 1483 ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਨਿਲਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ 11.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
|ਦਿਨ
|ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ
|ਸੋਅਜ਼
|ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
|1.90 ਕਰੋੜ
|1349
|ਸ਼ਨੀਵਾਰ
|2.50 ਕਰੋੜ
|1417
|ਐਤਵਾਰ
|3.40 ਕਰੋੜ
|1512
|ਸੋਮਵਾਰ
|1.40 ਕਰੋੜ
|1483
ਹੁਣ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ' (4.55 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' (6.18 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼' ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ 2012 ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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