ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਰਮਾਨ ਗੁੰਬਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ
ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਨੋ ਰੂਲਜ਼' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
'ਹੰਬਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਠੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਮਾਨ ਗੁੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
"ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਦੀਪਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ; ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭੁੱਲਰ ਜੋ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਾਉਣ (ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ) ਲਈ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ...ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਦੀਪਜ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ 'ਹਾਂ' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ...ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁੰਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਏਕੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਪਾਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "'ਉਕਾਬ' ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ।
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