ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ 2 ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਅਤੇ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 4' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 5, 2026 at 3:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ ਹੋਈ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2' ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 3' ਅਤੇ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 4' ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਭਾਨਾ ਐਲ.ਏ, ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਔਂਜਲਾ ਹਨ।
27 ਨਵੰਬਰ 2026 ਅਤੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਤਜੁਰਬਾ 'ਰਿਦਮ ਬੁਆਏਜ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2' ਅਤੇ 'ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 3' ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਾਰਮੇਟ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-