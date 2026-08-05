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First 100 Crore Bollywood Film: ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ, ਖੌਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਸੀ 'ਗਜ਼ਨੀ'

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ।

First 100 Crore Bollywood Film
First 100 Crore Bollywood Film (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 2:43 PM IST

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First 100 Crore Bollywood Film: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਗੋਂ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਸੀ?

ਜੀ ਹਾਂ...2008 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ A.R. Murugadoss ਦੀ 2005 ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰੀਮੇਕ ਸੀ। ਰੁਮਾਂਚ, ਐਕਸ਼ਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲਿਆ।

ਕੀ ਸੀ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਾਨੀਆ (ਆਮਿਰ ਖਾਨ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਕਲਪਨਾ (ਅਸਿਨ) ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਗਜ਼ਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ
ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ (Screen Grab)

ਗਜ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਸਮੇਤ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘਾਨੀਆ (ਆਮਿਰ ਖਾਨ) 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੋਗ੍ਰੇਡ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ (Anterograde Amnesia) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਪੋਲਾਰਾਇਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ
ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ (Screen Grab)

ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਲੇਨ "ਗਜ਼ਨੀ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਅੱਠ ਪੈਕ ਐਬਜ਼" ਲੁੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੀਆ ਖ਼ਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ "100 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ
ਫਿਲਮ 'ਗਜ਼ਨੀ' ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ (Screen Grab)

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਲੇਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਦਮਦਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

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Last Updated : August 5, 2026 at 2:43 PM IST

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