ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਕਰਨਗੇ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 12:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 'ਹੋਪ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਡੀ.ਆਰ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਵਿਨੀਤ ਅੱਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਤ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਵੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਹੀਤੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸੁਮੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਲੈਹਰੀ ਮੋਰ' ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੱਲੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਉਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਇੱਛਾਵਾਂ...ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਟਲ ਹੇਠ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ।
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