ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੀ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 8, 2025 at 11:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 19ਵਾਂ ਜੇਤੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਚਮਕਦਾਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਟਾਰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣ ਗਏ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਭਾਈਜਾਨ' ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸੀ।
ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਟਰਾਫੀ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਅਤੇ ਤਾਨਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਟਰਾਫੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਚੱਖਿਆ।
ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਟਰਾਫੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅੰਤ...ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, 'ਜੀਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?' ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਰਾਫੀ ਘਰ ਲਿਆਏਗਾ।"
"ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ 'ਭਾਈਜਾਨ'
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹਸਤੀ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮਜੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ।" ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮ "ਸ਼ੋਲੇ" ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ "ਵੀਰੂ" ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 1) (2006-07)
- ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 2)
- ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 3)
- ਸ਼ਵੇਤਾ ਤਿਵਾਰੀ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 4)
- ਜੂਹੀ ਪਰਮਾਰ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 5)
- ਉਰਵਸ਼ੀ ਢੋਲਕੀਆ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 6)
- ਗੌਹਰ ਖਾਨ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 7)
- ਗੌਤਮ ਗੁਲਾਟੀ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 8)
- ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਰੂਲਾ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 9)
- ਮਨਵੀਰ ਗੁਰਜਰ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 10)
- ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 11)
- ਦੀਪਿਕਾ ਕੱਕੜ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 12)
- ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13)
- ਰੁਬੀਨਾ ਦਿਲਾਇਕ (ਬਿਗ ਬੌਸ 14)
- ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 15)
- ਐਮਸੀ ਸਟੈਨ (ਬਿਗ ਬੌਸ 16)
- ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 17)
- ਕਰਨਵੀਰ ਮਹਿਰਾ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 18)
- ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ (ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19)
