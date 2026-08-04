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G Khan And Sonam Bajwa: ਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ 'ਤੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਖੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ (Pic Credit: Getty/ Facebook)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 1:47 PM IST

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G Khan Expresses Love for Sonam Bajwa: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੇ ਤੇਰੀ ਵਹਾ ਚਾਂਦ ਰੂਠਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂਨੇ ਤੁਝੇ ਮਾਂਗਾ ਜਬ ਭੀ ਟੂਟਤਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜੈਸੀ ਮਹਿਕ ਜਹਾਂ ਕਿਸੀ ਫੂਲ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂਨੇ ਹਰ ਬਾਗ ਦੇਖਾ ਹੈ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ
ਜੀ ਖਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ (Instagram)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਨ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਇਕ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦਾ, 'ਉਹ ਥੋਡੇ ਸਦਕੇ ਓਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਓਏ, ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹ...ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ।'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜੀ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਜੀ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਸੱਜਨਾ’ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।

ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।

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TAGGED:

G KHAN EXPRESSES LOVE SONAM BAJWA
G KHAN AND SONAM BAJWA
ਜੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
G KHAN ON SONAM BAJWA
PUNJABI ACTRESS SONAM BAJWA

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