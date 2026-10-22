'ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ', FWICE ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼
ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 10:06 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (FWICE) ਨੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ "ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ"।
FWICE ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਿੜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'इतना पैसा देकर आपको बुलाया है....', सिंगर दलेर मेहंदी पर भड़के मंत्री, बीच प्रोग्राम मंच पर हंगामा #dalermehndi #singer #kunjapurimela #subodhuniyal @SubodhUniyal1 @dalermehndi खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Q252o2NTG https://t.co/lbxuBHENEK— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 19, 2026
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ।"
ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ FWICE ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ।
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