'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਤਹਿਲਕਾ; ਹੁਣ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੇਂਜ' ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਦਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

RANVEER SINGH DHURANDHAR
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ 'ਧੁਰੰਧਰ' (Poster)
Published : March 13, 2026 at 2:25 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਮਦਾਰ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੋ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਿੱਪ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ, ਹਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਜਮਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਜੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਦਲਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ

ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

26/11 ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਆਡੀਓ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਬਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦਿਲ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਪਰ ਡੂੰਘੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ - ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸੀ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਫਿਲਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਜ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ - ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਲ-ਪਲਿੱਪ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸਰਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਰਹਿਮਾਨ ਦ ਡਕੈਤ ਨਾਲ ਆਹਮਣਾ-ਸਾਹਮਣਾ

ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੂਖਮ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਵਾਦ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ​​ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

