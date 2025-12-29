ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਅੰਤ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਢੇਹ-ਢੇਰੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸਰਾਪ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
December 29, 2025
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਨਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਲਸਾ ਤੱਕ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਰਟਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਾਖ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ।
'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਬੈਜੂ ਬਾਵਰਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਵਾਂਗ ਕਲਾਸਿਕ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ "ਜੁਬਲੀ ਕੁਮਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ।
ਫਿਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਆਏ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਉਸਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 17 ਸੋਲੋ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਪਰਸਟਾਰਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ।
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ" ਉਪਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੋਗ ਸੀ। ਬੰਗਲਾ ਆਖਰਕਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
