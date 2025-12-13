ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮ
ਪਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ ਸਨ।
Published : December 13, 2025 at 1:02 PM IST
ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਹੇਮੰਤ ਨਾਨਾਵਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲਡ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਪਰਵੀਨ ਨੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ।
ਪਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ 20 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰਵੀਨ ਬਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜ਼ੇਵੀਅਰਜ਼ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੇਮੰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ', 'ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ', 'ਸੁਹਾਗ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਪਰਵੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
