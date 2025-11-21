ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਠੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਠੱਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
Published : November 21, 2025 at 1:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਮਲਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
