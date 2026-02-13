ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ" ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ "ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ" ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹਨ ਨਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ 1971 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।"
ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ
ਦਰਸ਼ਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" 1997 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਹਾਨ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਬਾਰਡਰ 2" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। "ਬਾਰਡਰ 2" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
"ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਬਾਰਡਰ 2" 1997 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1997 ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਫਿਲਮ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
