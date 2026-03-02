ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਏ ਨਜ਼ਰ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਏ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 2, 2026 at 2:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਟਾਰ ਨੇ ਖਚਾਖਚ ਭਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਬਣਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਕੇਆਰ ਸਾਥੀ ਸੁਯਸ਼ ਨਾਲ ਔਜਲਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ ਬਸ ਕਰਨ ਔਜਲਾ।" ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਰੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੀਤ "ਔਨ ਟੌਪ" ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਪ-ਲਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰੈਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ।
ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਟੂਰ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਟੂਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪੜਾਅ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅੱਗੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਲੀ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੂਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: