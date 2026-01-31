ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਗਾਣਾ 'Fa9la', ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਗਾਣਾ 'Fa9la', ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਗਾਣੇ 'Fa9la' ਦੇ ਗਾਇਕ ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 3:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ 'Fa9la' ਨਾਲ ਵੀ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਖੰਨਾ ਦਾ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਚਾਰਟਬਸਟਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਗਾਣੇ 'Fa9la' ਦੇ ਗਾਇਕ ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਰਬੀ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ?
ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੀਤ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕੋਂ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।"
ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੁਸਮ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲਿੱਪਾਰਾਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਬੀ ਹਿੱਪ ਹੌਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'Fa9la' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ" ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਲਮ "ਧੁਰੰਧਰ 2" 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
