ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ', ਸੰਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ', ਸੰਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ 'ਸਿੰਘਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਗੋਲਡਨ ਪਿਨੈਕਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਤਮੰਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਹੋਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਜੱਟ ਜੇਮਜ਼ ਬਾਂਡ', 'ਸਾਡੇ ਆਲੇ' ਅਤੇ 'ਇਸ਼ਕ ਮਾਈ ਰਿਲੀਜਨ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ, ਰਿਤੂ ਮਠਾਰੂ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਫਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅੰਕਿਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਏਰਡਮ ਏਰਿੰਕ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ 'ਆ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
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