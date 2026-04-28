ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਝਲਕ ਹੋਈ ਰਿਵੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ' ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ
movie Dama Dum Mast Kalandar (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 28, 2026 at 3:14 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾਂ-ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਟਾਰਮੂਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਚਕੋਰਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਗੋਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੰਬੋਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸੁਮਿਤ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਲੇਖ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

KING B CHOUHAN
ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੀ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੈਮੀ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਮਿੰਟੂ ਕਾਪਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਹੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੀਮਾ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਨ ਮੋਹਲ, ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

KING B CHOUHAN UPCOMING MOVIE
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ
MOVIE DAMA DUM MAST KALANDAR
ਅਦਾਕਾਰ ਕਿੰਗ ਬੀ ਚੌਹਾਨ
KING B CHOUHAN

