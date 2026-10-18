ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ

ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ
ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
Published : October 18, 2026 at 9:06 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਹੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
#WATCH | Mumbai | Forensic team at the spot where shots were fired at actor Tiger Shroff. He is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police https://t.co/1agNfXw7Vm— ANI (@ANI) October 18, 2026
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਚਿਨ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?"
Mumbai, Maharashtra: On the firing incident involving Bollywood actor Tiger Shroff, DCP Mohit Garg says, " The incident occurred while Tiger Shroff was returning in his car. He was not hit by any bullets and is completely safe. Mumbai Police has formed multiple teams and initiated further action. The forensic team has begun its preliminary analysis, with approximately 15 teams currently working on the case. Further information will be shared as it becomes available. As I mentioned, the forensic team is carrying out its investigation. At this stage, it would not be appropriate to disclose specific details regarding the number of rounds fired..."— IANS (@ians_india) October 18, 2026
ਸਚਿਨ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਮਰਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ?
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ।
Mumbai, Maharashtra: A firing incident was reported in the jurisdiction of Juhu Police Station, involving Bollywood actor Tiger Shroff. The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries. Police are investigating the incident, and further details are awaited (Visuals from the spot)— IANS (@ians_india) October 18, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦ-ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।