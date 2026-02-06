ETV Bharat / entertainment

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ', ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਦਰਜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ' ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Published : February 6, 2026 at 1:38 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ" ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਤ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਵੈ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਪੰਡਤ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਾਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਬਿਆਨ ਨੀਰਜ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

