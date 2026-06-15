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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਮਾਣ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI-171 ਹਾਦਸੇ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 4:14 PM IST

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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI-171 ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵਡੋਦਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ (38) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ

ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੇਘਾਨੀਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 242 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏਏਆਈਬੀ) ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ 56 ਸਾਲਾਂ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਭਰਿਆ।

"ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।" ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: IANS)

ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ।"

ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ।"

ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 260 ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

“ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

"ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤਮ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ। "ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਲਮ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।"

ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੇਕ-ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕੌਣ ਹਨ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ

ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ' ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਅਮੇ ਛੀਏ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ।

2019 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਬੂਭਾਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸਲ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। "ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। "ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ AI-171 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਹਨੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੰਜੂ ਬਚ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।" ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਅੰਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ।

"ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

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TAGGED:

AI 171 CRASH
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼
AI 171 CRASH PLANS FILM
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਰਮਾ
AIR INDIA FLIGHT 171

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