ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਸੇਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਸੇਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਡਿੰਪਲ ਭੁੱਲਰ ਜਲਦ ਅਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਮਸੇਰ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 1:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਡਿੰਪਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਅਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਮਸੇਰ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
"ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ 'ਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ, ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ‘directed by’ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ।"
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ, ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਬਾਈ ਦੀ ਕਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਲ ਐ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਊਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਸ਼ ਬਾਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਏਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।"
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਿੰਪਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਵਧਾਵਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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