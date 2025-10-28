ETV Bharat / entertainment

ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Film yaar jigree kasooti degree
Film yaar jigree kasooti degree (Photo: Special Arrangement)
Published : October 28, 2025 at 11:03 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਵਜੋਂ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਧਾਂਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਪਰਾ, ਕਰਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਸੁੱਖੀ ਪਾਤੜਾਂ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਬਿੱਲਾ, ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ, ਸਤਨਾਮ ਧੂਰੀ, ਦਲਵੀਰ ਦਿਲ, ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੀਤ ਕੌਰ, ਭਿੰਡੀ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਬਾਬਰ ਖਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਗਰ, ਕਾਕਾ ਕੌਤਕੀ, ਸਗੁਨ ਭੁੱਲਰ, ਮੋਹਨ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੰਗ ਹਰਜਿੰਦਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਆਸਾਵਰੀ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਨੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੈਥਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਰੂਪ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਕਰਨ ਸੰਧਾਂਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਪਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਸਲੀਨ ਅਤੇ ਪਵਨ ਜੌਹਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

07 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਓਮਜੀ ਕੇਐਨਸੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅੰਸ਼ੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਛਾਬੜਾ ਹਨ।

