ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ। ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੀਐਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ।" ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ "ਖਾਲੀ ਸ਼ੋਰ" ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ...ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਹਾਊਸ-ਫੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ-ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇਗਾ।"
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ।
