ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਛੀ 2', ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਸ਼ੇਂਸ਼ਨਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ।

FILM PANCHHI 2
ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 19, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ : ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਓਟਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਛੀ ' ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ "ਪੰਛੀ 2" ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਚੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਵੀ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਨਿਆਮੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਠਕ, ਸੰਦੀਪ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੋਂਕੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਛੀ' ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਰੌਚਕ

'ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਐਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਛੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੂ ਨਾਂਮਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Film Panchhi 2
ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ

ਫਿਲਮ 'ਪੰਛੀ' ਵਿੱਚ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

Film Panchhi 2
ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਸ਼ੇਂਸ਼ਨਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

ਸਨਸ਼ੇਂਸ਼ਨਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੀਕਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਸ਼ੇਂਸ਼ਨਲ ਅਵਤਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

