ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ' ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

FILM KAALI BOLI RAAT
ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 4:02 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

FILM KAALI BOLI RAAT
ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪੋਸਟਰ (ETV Bharat Special Arrangement)

'ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ/ਪਟਕਥਾ/ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਕੁੱਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਜਸਜੋਤ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਸੱਬੋ) ਟੀਮ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੜੈਚ, ਅਮਨ ਚਾਹਲ, ਜੁਗਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈੱਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੰਗ ਹਨ।

BHAGWANT SINGH KANG
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਘੁਮਾਣ, ਜੈਸਮੀਨ, ਪਿੰਕੀ ਸੱਗੂ, ਏਕਜੋਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਦਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ', 'ਪੌੜੀ', 'ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ', 'ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ', 'ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ', 'ਮੁਰਗਾਬੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਉੱਜੜੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

FILM KAALI BOLI RAAT
ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ
BHAGWANT SINGH KANG

