ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਯੂ.ਪੀ' ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ।

ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਯੂ.ਪੀ
Published : April 1, 2026 at 12:51 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਜਾਂਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਯੂ.ਪੀ' ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਗੋਮਤੀਨਗਰ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 'ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਯੂ.ਪੀ' ਇਕਮਾਤਰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਹੀ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ

ਕੈਨਵਸ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ, ਯਸ਼ਨਾ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧੀਮਾਨ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇ-ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਸ਼ਾ, ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗੌਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਪੱਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਲੀ ਨੰ: 5 ਯੂ.ਪੀ

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ 'ਬਲੈਕੀਆ' 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਾਹਣਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ 'ਬਲੈਕੀਆ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ

