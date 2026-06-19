FIFA World Cup 2026: 'ਝੁੰਡ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮੈਦਾਨ' ਤੱਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ

FIFA World Cup 2026: 'ਝੁੰਡ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਮੈਦਾਨ' ਤੱਕ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 11:00 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 48 ਟੀਮਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਮੈਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਗਿਲ
ਆਓ 'ਬਿਗਿਲ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਾਈਕਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਬਿਗਿਲ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਐਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 'ਜਵਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇ
'ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੰਡੇ' ਇੱਕ 2016 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਿੰਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ। ਬਰੁਣ ਸੋਬਤੀ, ਸ਼ਹਾਨਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ-ਫੁਲਕਾ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ Netflix ਅਤੇ Hotstar ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਉੱਪਲਬਧ ਹੈ।
ਝੁੰਡ
ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਝੁੰਡ' ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਟਾਰਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਜ ਮੰਜੁਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੈਦਾਨ
ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਾਇਓਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਦਾਨ' (2024) ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 'ਮੈਦਾਨ' ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੋਚ ਸਈਦ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਮਹਾਨ ਕੋਚ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ (1952–1962) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਨ ਧਨਾ ਧਨ ਗੋਲ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਧਨ ਧਨਾ ਧਨ ਗੋਲ' ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਬੋਮਨ ਈਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਾਣੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।
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