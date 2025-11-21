ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰੀ ਨੂੰ ਭਰੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 'ਮੂਰਖ', ਹੁਣ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 30 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੇ 12 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਨਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੇਨ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਨਿਕਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਮਿਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2024 ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਜਾਏਰ ਥੈਲਵਿਗ (ਡੈਨਮਾਰਕ) ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ।
ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲਾ?
ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਅੱਜ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨੋਂਥਾਬੁਰੀ ਦੇ ਇਮਪੈਕਟ ਚੈਲੇਂਜਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨਰ, ਦੂਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਟੈਫਨੀ ਅਬਾਸਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਐਟੀਸੋ ਮਨਾਲੋ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰਨਰ-ਅੱਪ ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ ਦੀ ਓਲੀਵੀਆ ਯੋਸ਼ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ 12 ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਫਾਈਨਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਗੁਆਡੇਲੂਪ, ਕਿਊਬਾ, ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ, ਚੀਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਮਾਲਟਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟ ਡੀ'ਆਈਵਰ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੌਣ ਹੈ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ?
ਫਾਤਿਮਾ ਬੋਸ਼ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਡੀ ਟੇਪਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਡਾਡ ਇਬੇਰੋਅਮੇਰਿਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨੂਓਵਾ ਅਕੈਡਮੀਆ ਡੀ ਬੇਲੇ ਆਰਟੀ ਅਤੇ ਵਰਮੋਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਡਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ-ਘਾਟ/ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ (ADHD) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਕਸੀਕਨ ਰਾਜ ਟਾਬਾਸਕੋ ਤੋਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਾਤ ਇਤਸਾਗ੍ਰੀਸਿਲ ਨੇ ਬੌਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਮੂਰਖ' ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਬੌਸ਼ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵਾਤ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
