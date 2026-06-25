ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪਿਆਰ? ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਨਾਂਅ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 1:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਰੁਮਾਂਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਅਟਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਗੀਤ 'enigma' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਉਤੇ ਲਾਇਆ।
'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਸਟਾਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "Cuddles ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬੇਬੀ।" ਅਰਜਨ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਐਨੀ" ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਭਰਦੇ ਰੁਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਰਜਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ
ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜਨ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਏਨਿਗਮਾ', 'ਨੋ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ', 'ਬੈਟਰ ਵਿਦ ਮੀ' ਅਤੇ ਐਲਬਮ 'ਅਰਜਨ 2' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਚਾਂਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਲਕਸ਼ਯ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨਾਲ 'ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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