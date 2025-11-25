ETV Bharat / entertainment

ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਨ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Karan Aujla
Karan Aujla (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 25, 2025 at 4:26 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲਿੰਗ ਲਾਊਡ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਪਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਦਾ ਹੈ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂੰਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ', 'ਚਿੱਠੀਆਂ', 'ਵੀਨਿੰਗ ਸਪੀਚ' ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਲੀਜੈਂਡ ਗਾਇਕ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

