ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਧੀ ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਰੁਮਾਂਸ
ਗਾਇਕਾ ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਫਿਲਮੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 5:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਭਰਦੀ ਗਾਇਕਾ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਿਲਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਗੁਆਚਾ', ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
'ਮਾਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਕੁਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ' ਜਿਹੀ ਸਫ਼ਲਤਮ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਪੱਤਣਾ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਗੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸੈਂਡੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਮੋਹ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂਡੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੈਂਡੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
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