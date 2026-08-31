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ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 2:26 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ 'ਕਲਰਸ, ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ' ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ 50' ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਰਿਦਮ ਬੋਇਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ', 'ਸੀਟੂ ਸਕਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਅਤੇ 'ਗਿੱਲਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਧਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਸਿਦਕ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਾਨੀਆ ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡੈਬਿਊ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ-ਸ਼ੇਡ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈਟ ਪੰਜਾਬ' ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

04 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਿਆ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਪਵਨ ਰਾਜ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਘੁੰਮਣ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਹਰਜੀਤ ਕੈਂਥ, ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਇਕਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸ ਦਿਓਲ, ਨਵਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਅਭਿਨਵ, ਇਕਬਾਲ ਚਰਿਕ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਵਾਲਵਰ ਬੀ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਰਜ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਹਲਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ: ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਊਸ, ਅਵੀ ਸਰ, ਗੁਰਮੋਹ, ਗੋਲਡ ਬੁਆਏ, ਅਦਵਿਕ, ਸੰਨੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੱਠ ਵਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਕਮਲ ਖਾਨ, ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ, ਗੋਰਵ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

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TAGGED:

PUNJABI FILM BOL BHAVEIN NA BOL
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਾਕਾ
KAKA IN POLLYWOOD
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