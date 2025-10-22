ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੰਗੀਤਕ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੰਗੀਤਕ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ, ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਸੰਗੀਤਕ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
'ਪਲੈਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਜ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਕਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਉਤੇ ਛਾਅ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਸਰਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲਬਮ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਗਾਣਾ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
