ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ

ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਸੇ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 22, 2026 at 11:46 AM IST
ਜਲੰਧਰ/ ਫਗਵਾੜਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਇਕ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਇਕ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ “ਲਾਡੀ ਦੀ ਹੱਟੀ” ਨਾਮਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੜਤਾ-ਚਾਦਰਾ ਲੈਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਗਾਇਕ: ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਾਕਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੁੜਤਾ-ਚਾਦਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਫੋਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।'
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ
ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਾਇਕ ਗੀਤਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਾਇਕ ਸਲੀਮ, ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਨਾਂ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ( ਸਲੀਮ,ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ, ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।