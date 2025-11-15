ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਲੋਹਾਰਕਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 12:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਲੋਹਾਰਕਾ, ਜੋ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲੋਕਮਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਕਦੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਸੱਤ ਸੁਮੰਦਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਸ਼ਖਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਰ ਗੀਤ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਝਕਝੋਰਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿੰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ 'ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ', 'ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਇੰਨਾਂ ਨੈਣ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ' ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਾਣੇ 'ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ' ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣਿਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅਸੀਂ ਗੱਬਰੂ ਪੰਜਾਬੀ', 'ਅੱਖੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਜੁਦਾ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਅਣਗਣਿਤ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਹਰਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ ਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਉਮਰੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: