ਸਾਊਥ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਸਾਊਥ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲਗੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 12, 2026 at 10:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀ ਧੀਮਾਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤੇਲਗੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡਾਂਕਿਨੀ ਕੋਟਾ' ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਮਲਟੀ ਕਲਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿੰਮਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਮਧੂ ਰੇਬਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਜ਼ੂਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ 'ਗੇਮਰ'(2019), 'ਕਰਤਾ ਕਰਮਾ ਕਿਰਿਆ'(2018), 'ਸੀਥਾ ਰਾਮੁਨੀ ਕੋਸਮ'(2017), ਬੰਦੂਕ(2013), 'ਸਨੇਹਾ ਗੀਤਮ'(2010), ਅਤੇ 'ਸਾਧਿਆਮ' (2010) ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਓਧਰ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ 'ਨਿਸ਼ਾਨਾ' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਨਵੀ ਧੀਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕਤਲਨਾਮਾ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਨ।