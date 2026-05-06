ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਗਾਰ, ਬਤੌਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਗਾਰ, ਬਤੌਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਗਾਰ ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 10:20 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ।
ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੇ ਉਭਾਵਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਰਹੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ਼ਣ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਏ ਨਿੰਮਾ ਨਮੋਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
