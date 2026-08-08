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ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਵਾਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜ ਰੋਬਰੀ' ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ
ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 1:32 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਐਡ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਮ ਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜ ਰੋਬਰੀ' ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਤੇ 'ਸਾਗਾ ਸੰਗੀਤ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਅਲਹਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹਾਂ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਮਾੲਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਕਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ 'ਸੇਂਟ ਸੋਲਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼' ਦੁਆਰਾ "ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਧਨੀ ਅਦਾਕਾਰ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਜੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡ ਫਿਲਮਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵੌਇਸ ਵਰਕ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਡਾਈ ਹਾਰਡ 5', 'ਦ ਜੈਗੋਂ ਅਨਚੈਂਜਡ' ਅਤੇ 'ਦ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੌਇਸ-ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਹਲਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੀ ਝੋਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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DUBBING ARTIST RAM KIRAN CHOPRA
ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜ ਰੋਬਰੀ
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