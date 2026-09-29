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ਮੁਨਾਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ? ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੀ..."

ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨਾਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 9:07 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨਾਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਮੁਨਾਵਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ "ਮੁਨਾਵਰ" ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਮੁਨਾਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੁਨਾਵਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ECL ਸੀਜ਼ਨ 3 ਲਈ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁਨਾਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ, ਮੁਨਾਵਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤਯੋਗ ਸਨ।

ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇੰਦੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 35 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ।

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MUNAWAR FARUQUI

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