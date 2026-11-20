ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਮੇਡੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹਿੱਸਾ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਾਮੇਡੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 5:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਕਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂ ', ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪਿੰਕ ਪਿਕਸਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਟੂਡੀਓ ਐਕਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਰਸ਼ਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ।
ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣੀ ਅਸਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਈਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।"
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਂਜ', 'ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ', 'ਖਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ', 'ਮੁਝਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ', 'ਅਪਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਆਏਗਾ' ਅਤੇ 'ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਰਾਤ' ਵਰਗੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਫਿਲਮੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਕਬੱਡੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ' ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ 22 ਮੈਂ ਤੇਰਾ 22', 'ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼: ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ' ਅਤੇ 'ਹੀਰ ਐਂਡ ਹੀਰੋ' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 'ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ', 'ਅੰਬਰਸਰੀਆ', 'ਕਪਤਾਨ', 'ਜਿੰਦੂਆ' ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ' ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।
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