ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਲਦ ਹੀ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 24, 2025 at 11:25 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਰ ਜਗਤ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁੰਦਰੀ ਅਦਿੱਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਦੇਸੀ ਮੋਲੋਡੀਅਸ' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਜਾਨੀ ਆਇਆ ਹੈ' ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਦਿੱਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖੈਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
