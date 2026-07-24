ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ Fake Drama, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਕਲੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 1:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਾਂਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਰਦਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਭਰੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਬਾਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੁ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਜਾਰੂ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
"ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰੀਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਵਿਕੇਗੀ? ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
"ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ" ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿਹਰੇ ਹਨ" ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ।"
"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਫ਼ਲ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਬਣੇ। ਹਰ ਵਾਇਰਲ ਚਿਹਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਟਕਥਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਟਕਥਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਰੀਆਈ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਸਟਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।"
ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਾਣੀ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਿਹਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ।"
"ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਚੁੱਪ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼...ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
"ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਵਲ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਹਨ, ਲਘੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਦਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇ?
ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਲੇਖਕ
"ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ, ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ, ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।"
"ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ? ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਾਈਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ?
ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਸਫ਼ਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ।"
ਨਕਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
"ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਸੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕਤਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਿਕਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਜਣ ਨਹੀਂ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ, ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ
"ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ...ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ।"
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ
ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ? ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਹੈ? ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ? ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਨਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੋਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ, ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
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