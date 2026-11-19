'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, IMDb 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਨੇ IMDb ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 12:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ IMDb ਦੀ 'ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਪੀਪਲ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਸ਼ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਣਬੀਰ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ।
IMDb ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਪੀਪਲ' ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ IMDb ਦੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ (25 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈ.ਓ.ਐੱਸ. (iOS) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ IMDb ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਨੇ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਟੌਪ 10' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲ ਨੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਧੀਰ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2026 ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ-ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਈਬ' (Vibe) ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਨਾਲ ਖੇਮੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ-ਕਾਮੇਡੀ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਲਿੱਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀ 'ਫੈਮਿਲੀ ਫੁੱਲ ਹਾਊਸ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।
ਕੀਰਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਲੜੀ 'ਅੱਕਾ' (Akka) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਧਿਕਾ ਆਪਟੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵਾਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਭਿਨੈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ (ਰਾਮ ਵਜੋਂ), ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ (ਸੀਤਾ ਵਜੋਂ) ਅਤੇ ਯਸ਼ (ਰਾਵਣ ਵਜੋਂ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
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