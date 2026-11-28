EXPLAINER: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ 'ਸ਼ੋਅਪੀਸ', ਗਲੈਮਰ-ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 4:47 PM IST
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਿਆਰ, ਵਿਛੋੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਕਦੇ ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਖ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ, ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ, ਅੱਖਾਂ, ਲੱਕ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ, ਪਛਾਣ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗਲੈਮਰਸ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂਕਰਨ (objectification) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਖਪਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਸ ਮਾਣਕ ਦਾ ਗੀਤ 'ਲਹਿੰਗਾ' ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ 'ਪਰਾਂਡਾ', 'ਨਾ ਗੋਰੀਏ', 'ਜੁਗਾੜ' ਅਤੇ 'ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮਰਦ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ 'ਮੱਖਣਾ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ' ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ 'ਐੱਮਐੱਫ ਗੱਭਰੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂਕਰਨ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਰਤ ਗਾਇਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗੀਤ 'ਸੈਂਡਲ' ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦਾ 'ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ', ਜਿੱਥੇ 'ਸੈਂਡਲ' ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਬੰਬ ਆ ਗਿਆ' ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰੀਰਕ ਖਿੱਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰੇਦਸ਼ਕ ਬਿੱਟਾ ਗਿੱਲ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰਨੇਵਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਣਿਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
'ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ', ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰਨੇਵਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰਨੇਵਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਔਰਤ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, 'ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ'। ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?"
ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਟੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨੱਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਵਰਗੀ' ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਮੈਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"
ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸਰ?
ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ: ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਕਾਰਨ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਖਪਤਵਾਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਊਜ਼, ਰੀਲਜ਼, ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਲੈਮਰਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਟਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਧਿਆਨ
ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿੱਟਾ ਗਿੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ 'ਕੁੜੀਏ ਕਿਸਮਤ ਪੁੜੀਏ' ਵਰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਬਿੱਟਾ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ "ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਬਿੱਟਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ: ਪ੍ਰਬੋਦ ਪੱਬੀ
ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਦ ਪੱਬੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ ਕੀ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਬੋਦ ਪੱਬੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੋਦ ਪੱਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਵਸਤੂਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਸਮਗਲਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਹੁਸਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਤੂਕਰਨ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ?
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਕਾਰ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੀ ਸੋਚ, ਸੁਪਨਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਲੈਮਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਾਡਲ, ਡਾਂਸਰ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
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