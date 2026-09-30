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ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ’ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਗੰਨ ਕਲਚਰ? ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ, ਪਿਸਤੌਲ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ (Pic Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 2:51 PM IST

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ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

"ਜੀਉਂਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ, ਮਰਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅੱਲੜ੍ਹੇ…" ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤ "LifeStyle" ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਗੋਲੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ, ਰੁਤਬੇ, ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (Pic Credit: ETV Bharat)

ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜਰੀ ਇੰਨੀ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ETV Bharat ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅੱਜ ਗੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਖਿੱਚੇ, ਉਸਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇ। ਗੰਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕ ਵੈਲਿਊ (Shock value) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੀਆਸਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਬਣਿਆ ਰੁਝਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਾਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ-ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਮਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੰਨ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਮੇਜਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ
ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ (Pic Credit: ETV Bharat)

ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ?

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 'ਮੇਰੇ ਡੱਬ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਆ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ'...ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

ਰਤਨ ਔਲਖ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?"

ਅਦਾਕਾਰ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਤਨ ਔਲਖ (Audio Credit: ETV Bharat)

ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਔਲਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨ ਔਲਖ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ Glorify ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (Audio Credit: ETV Bharat)

ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਰਤਨ ਔਲਖ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ, ਰੁਮਾਂਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ।"

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਕੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਖੇਡਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਲੋਕਧਾਰਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (Audio Credit: ETV Bharat)

ਕੀ ਗੰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਕੰਗ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ:

"ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਬੋਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ-ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸੁਆਦ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੰਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣੇ ਆਮ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਿਊਜ਼ (Views)
ਸੋ ਹਾਈਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 972 ਮਿਲੀਅਨ
ਸੈਮ ਬੀਫ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 711 ਮਿਲੀਅਨ
ਬਦਨਾਮਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ 477 ਮਿਲੀਅਨ
ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਸੀਬ 381 ਮਿਲੀਅਨ
8 ਰਫ਼ਲਾਂਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ363 ਮਿਲੀਅਨ
ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾਕਰਨ ਔਜਲਾ354 ਮਿਲੀਅਨ
We Rolling ਸ਼ੁਭ 290 ਮਿਲੀਅਨ
ਗੈਂਗਲੈਂਡਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ234 ਮਿਲੀਅਨ
ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਐਮੀ ਵਿਰਕ 220 ਮਿਲੀਅਨ
ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ 217 ਮਿਲੀਅਨ

ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ Creative Freedom ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Pic Credit: ETV Bharat)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ:

"ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ (Pic Credit: ETV Bharat)

ਕੀ ਗੀਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਕਸ ਹਨ?

ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

"ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੀਤਕਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।"

ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੀਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ (Audio Credit: ETV Bharat)

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ (Audio Credit: ETV Bharat)

"ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਮ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਡਲਿੰਗ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

"ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ‘ਮਾਡਲਿੰਗ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਕੋਲ ਪਿਆਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰਾਸਤ, ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰਵਾਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

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TAGGED:

ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ
GUN GLORIFICATION IN PUNJABI SONGS
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