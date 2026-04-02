ETV Bharat / entertainment

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਈਨ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਧੁਰੰਦਰ-2 ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 'ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਈਨ' ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਧੁਰੰਦਰ-2 ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 2, 2026 at 6:22 PM IST

|

Updated : April 2, 2026 at 6:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' (Dhurandhar: The Revenge) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਇਸ ਮੈਗਾ-ਬਜਟ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਤਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ/ਪੰਚਕੂਲਾ) ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ (ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਧੁਰੰਦਰ-2 ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ (ETV Bharat)

ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਸੀ।

ਦੋ ਸੀਨ, ਪਰ ਛੱਡੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ

ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਰ, ਹੌਂਸਲੇ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟੀਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਠਹਿਰਾਅ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ (Special Arrange/ETV Bharat)

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਾਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਬੱਸ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। - ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ

ਮਹਾਂਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ 'ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਜਾਪ' ਵਾਲਾ ਸੀਨ

ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੈ ਜਾਪ' ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਟ ’ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁਦ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੈਟ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਧੁੰਰਦਰ 2 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ। (Special Arrange/ETV Bharat)

ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜੁਗਲਬੰਦੀ

ਆਰ. ਮਾਧਵਨ (R. Madhavan), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਾਨਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੈਟ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਨ ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਹਨ।- ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਬਾਰੇ (ETV Bharat)

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਕੁਈਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ" (Queen of Tricity) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਡੋਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ

ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਫ਼ਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਓਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ੳੇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਿਸੇਜ਼ ਡੋਵਾਲ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।"

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ (ETV Bharat)

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਾਥ

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਜਾਨਵੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਇਸ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ, ਠਹਿਰਾਓ ਅਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ 19 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਜਾਨਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮ ਖ਼ੂਬ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ 2 ਵਿੱਚ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “The Return” ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

Actress janhavi bansal, Dhurandhar 2
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ (Special Arrange/ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਜਾਨਵੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ “LEO” ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਥਾਲਾਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “The Imaginary Rain” ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਆਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬੱਬਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।

Last Updated : April 2, 2026 at 6:32 PM IST

TAGGED:

ਧੁਰੰਦਰ 2 ਜਾਨਵੀ ਬੰਸਲ
DHURANDHAR 2 AJIT DOVAL WIFE ROLE
AJIT DOVAL WIFE ROLE JANHAVI BANSAL
DHURANDHAR 2 CAST
ACTRESS JANHAVI BANSAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.