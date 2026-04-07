ਮਿਲੋ, ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਪੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ

ਮਿਲੋ, ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਪੱਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ
'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ' ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ।ਪੱਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਾਭ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ਼।ਦੇਖੋ,ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ।
Published : April 7, 2026 at 2:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਮੁੱਖ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊੇਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਅਣਛੂਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਪਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਸਫ਼ਰ?
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਲਾਗ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ' ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ੈੱਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ?" ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਨਮਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ' ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ' ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ।
- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ
ਇੰਝ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ, ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਪਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ'
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਅੱਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਕ ਹੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਲਚਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ, ਗਿਰੀਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਰਿਦਮ (ਲੈਅ) ਵਾਂਗ ਗਾ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ "ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ, ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਪਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ" ਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ।
ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ: ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ
ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ (ਪੱਗ) ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ (ਸਰਦਾਰੀ) ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਿਆ।
ਸੋਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਆਈਕਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਪੱਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ: ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥੈਰੇਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੱਸਦਿਆਂ-ਖੇਡਦਿਆਂ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਆਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਫ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ
"ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ"
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿੱਸੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜੈਮ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ, ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਆਂ-ਠੱਠਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਫ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਖੋਲ੍ਹੇ 12 ਰੇਸਤਰਾਂ
ਸ਼ੈੱਫ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਕਾਰੀਗਰੀ' (Karigari) ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ 12 ਆਊਟਲੈੱਟਸ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਊਟਲੈੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ (ਸ਼ੈੱਫ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਫ ਦਾ ਕੰਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਫ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਕਵਾਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਯੋਗ (Saleable) ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ
ਆਧੁਨਿਕ ਕੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ 'ਸੰਤੁਲਨ' (Moderation)। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਿਗਨਲ (ਇਸ਼ਾਰਾ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਬੱਸ ਕਰੋ'। ਰਸੋਈ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਫ ਸੋਖੀ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਣਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਾਪਣ, ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ 'ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਹਲਵਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਸਣ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ 'ਸਾਤਵਿਕ' ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।