ETV Bharat / entertainment

Exclusive interview: ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ Siima ਕੰਨੜ ਬੈਸਟ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...

SIIMA AWARDS 2025
SIIMA AWARDS 2025 (ETV Bharat Graphics Team)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ Siima ਕੰਨੜ ਬੈਸਟ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਉਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਗੀਤ 'ਦਵਾਪਰਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2025 SIIMA ਬੈਸਟ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਟੀਸੀ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਕਾਮ ਉਦੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਸਕਰਨ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਊਥ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦਾ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲਜੀਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਗੋਂ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਥ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ?

ਮੈਂ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਨੜ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ 2025 SIIMA ਬੈਸਟ ਪਲੇ ਬੈਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। -ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ

ਜਸਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਦਾ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਨੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ੍ਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਆਫਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। 3 ਤੋਂ ਚਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਆਫ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।- ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ

‘ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆਂ’

ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ-ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਸਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਲਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਕਰਨ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਾਇਕ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਕਰਨ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਸਾਵਨ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਸਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਦਰਜਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇ ਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਆਫਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

SIIMA KANNADA BEST PLAYBACK SINGER
JASKARAN SINGH SONGS
JASKARAN SINGH WINS SIIMA AWARD
ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ
SIIMA AWARDS 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.